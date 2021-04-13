У нас будет немедленный реванш

Фьюри и Джошуа договорились о бое и, скорее всего, встретятся 24 июля. На кону поединка будут титулы WBC, WBA, WBO и IBF.

К слову Джошуа надеется избежать боя с Усиком, – промоутер

Сразу на два чемпионских пояса есть претенденты. Усик уже 2 года ждет шанса провести бой за титул WBO. Зато претендентом на пояс WBC является британец Диллиан Уайт.

Фьюри же утверждает, что после первого поединка с Джошуа никто не будет проводить обязательную защиту какого-то из титулов.

"Буду ли я освобождать титулы перед реваншем с Джошуа? У нас будет немедленный реванш, так как органы, которые санкционируют, а не будут отзывать пояса, потому что хотят денег. Как я говорил, я и так в любом случае уже собрал все пояса .

У нас не будет никаких обязательных защит между нашими боями. Если мы заключим соглашение, то будет два поединка, победитель сразу же будет боксировать с проигравшим в течение определенного количества дней", – рассказал Тайсон.

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По словам Фьюри, в 2021 году он проведет два поединка с Джошуа.

Если мы подеремся в июне или июле, то реванш состоится в этом году. Так что мы подеремся дважды в течение года,

– сказал британец.

Тайсон добавил, что Джошуа конце 2020 года провел защиту титула IBF против Кубрата Пулева. Что касается пояса WBO, Фьюри заявил, что Усик и Джо Джойс подерутся за временный титул.



Фьюри – Джошуа / Сравнительная инфографика Спорт 24