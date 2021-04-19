Заява поваленого Чісори

На думку Дерека Чісори, Ф'юрі та Джошуа повинні провести один бій, а не відразу два, як повідомлялось раніше. Британець не бачить сенсу у реванші.

До теми Усик не отримає бій за титул WBO з Джошуа або Ф'юрі

У березні з'явилась інформація, що сторони боксерів підписали контракт на два поєдинки. Перший бій запланований на червень-липень цього року у Саудівській Аравії.

На кону потенційного бою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу. Уперше в історії важкої ваги один з бійців може здобути усі чотири титули.

"Нехай переможець отримає 60% гонорару, а переможений – 40%. У нас є інші хлопці. Наприклад, Ділліан Уайт, який намагається побитись за титул WBC, а Олександр Усик – за пояс WBO, як і Джо Джойс. Переможець забере усе".

Приклад Кличків

Дерек впевнений, що Ф'юрі та Джошуа потрібно захищати свої титули саме проти цих хлопців, які прийшли за ними. У приклад британець навів Леннокса Льюїса та братів Кличків. Він назвав українських боксерів ледарями, але не применшив їх заслуги в історії боксу.

Льюїс захищав титули. Він програв Рахману, але повернувся та нокаутував його. Не знаю, що сказати з приводу Володимира Кличка і його старшого брата, оскільки ці хлопці байдикували, але саме так ти стаєш великим. Тому вважаю, що потрібна угода лише на один бій між Ф'юрі та Джошуа,

– заявив Чісора.

У жовтні 2020 року Дерек програв Олександру Усику за одноголосним рішенням суддів –117:112, 115:113, 115:113.

Ф'юрі володіє поясом WBC.Натомість Ентоні належать титули WBA, WBO, IBF. Американські боксери начебто мають обмежену кількість часу, щоб узгодити бій. Інакше поєдинок може не відбутися.



Ф'юрі – Джошуа / Порівняльна інфографіка Спорт 24​