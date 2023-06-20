Уже в среду, 21 июня, в Румынии и Грузии стартует молодежный чемпионат Европы по футболу. Участие в турнире примут 16 лучших команд Европы U21.

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Среди них будет команда Украины под руководством Руслана Ротаня. 24 канал рассказывает о молодежном Евро-2023, как там оказалась наша сборная и чего от нее ждать.

История и формат Евро U21

Это будет уже 24-е молодежное Евро в истории. Турнир проходит с 1978 года каждые два года. Больше триумфов в своем активе имеют Испания и Италия – по пять чемпионств. На счету немцев три трофея.

На Евро-2023 тренеры могут вызвать футболистов, родившихся не раньше 1 января 2000 года. То есть, фактически на турнире U21 могут принять участие 23-летние игроки, ведь отсчет начинается со старта квалификации, а не самого турнира.

16 участников сформируют четыре квартета, из которых по две команды выйдут в плей-офф. Три лучшие сборные турнира получат путевки на Олимпийские Игры-2024, которые пройдут в Париже. При этом этот рейтинг не включает Францию. "Ле Блэ" попадет четвертой на Олимпиаду по правам хозяев.

Украина на молодежном Евро

Для Украины это будет третье молодежное Евро в истории. Впервые "сине-желтые" попали на турнир в 2006 году под руководством Алексея Михайличенко. Тогда Украина смогла произвести сенсацию и выйти в финал.

Правда, там "сине-желтые" уступили Нидерландам. Звездами в этой команде были Пятов, Михалик, Алиев, Милевский и Фомин. В следующий раз Украина попала на Евро U21 в 2011 году. Но на самом турнире подопечные Павла Яковенко провалились.

Украинцы расписали нулевую ничью с Англией, а также уступили Чехию и Испанию, заняв последнее место в группе. При этом состав у Яковенко был более топовым. В нем были такие игроки, как:

Денис Бойко

Ярослав Ракицкий

Сергей Кривцов

Тарас Степаненко

Евгений Коноплянка

Андрей Ярмоленко

Артем Кравец

Роман Зозуля

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Путь Украины на Евро-2023

В этот раз подопечные Ротаня неплохо прошли квалификацию. В группе с Францией, Сербией, Фарерскими островами, Северной Македонией и Арменией наша команда выиграла 7 из 10 матчей и заняла второе место.

Это дало "сине-желтым" путевку в стыковые матчи, где им выпала непростая сборная Словакии. Первый матч на выезде Украина проиграла 2:3, но во второй встрече хет-трик Сикана (3:0) вывел Украину на Евро.

Как и Данило, три гола в квалификации оформили Судаков и Ванат. Главным же бомбардиром команды Ротаня стал Дмитрий Крыськив с четырьмя мячами.

Соперники на Евро

Турнир будет проходить сразу в двух странах, разделяющих Черное море. В Грузии матчи примут два стадиона в Тбилиси, а также по одному в Батуми и Кутаисе. Игры в Румынии будут проходить в Бухаресте и в Клуж-Напоке (по две арены).

Именно в столице Румынии будет играть сборная Украины на групповой стадии. По результатам жеребьевки сформировались следующие квартеты:

ГРУППА А

(Тбилиси) ГРУППА В

(Бухарест) ГРУППА С

(Батуми, Кутаиси) ГРУППА D

(Клуж-Напока) Грузия Румыния Чехия Норвегия Португалия Испания Англия Швейцария Бельгия Украина Германия Италия Нидерланды Хорватия Израиль Франция

Подопечные Ротаня попали в непростой квартет, где находится главный фаворит соревнования – сборная Испании. Также нашими соперниками станут крепкая сборная Хорватии и страна-хозяйка Румынии. На Евро тренер заявил следующих 23-х игроков:

Вратари:

Анатолий Трубин (Шахтер)

Руслан Нещерет (Динамо)

Кирилл Фесюн (Колос)

Защитники:

Арсений Батагов (Заря)

Максим Таловеров (ЛАСК)

Александр Сирота (Динамо)

Константин Овчаренко (Динамо)

Максим Брагару (Черноморец)

Ростислав Лях (Движение)

Алексей Сыч (Кортрейк)

Полузащитники:

Алексей Кащук (Сабах)

Артём Бондаренко (Шахтер)

Георгий Судаков (Шахтер)

Иван Желизко (Валмиера)

Владимир Бражко (Заря)

Олег Очеретько (Шахтер)

Николай Михайленко (Александрия)

Дмитрий Крыськив (Шахтер)

Михаил Мудрик (Челси)

Александр Назаренко (Днепр-1)

Нападающие:

Владислав Ванат (Динамо)

Даниил Сикан (Шахтер)

Богдан Вьюник (Грацер)

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Выйдет ли Украина из группы?

По мнению букмекеров, Украина не является фаворитом выхода из группы. Шансы испанцев оцениваются как бесспорными, в то время как хорваты имеют немного больше шансов, чем подопечные Ротаня.

Котировки на выход в плей-офф:

ГРУППА А ГРУППА В ГРУППА С ГРУППА D Португалия – 1,12 Испания – 1,20 Германия – 1,05 Франция – 1,06 Нидерланды – 1,18 Хорватия 1,90 Англия – 1,06 Италия 1,08 Бельгия – 2,40 Украина - 2,05 Чехия – 5,90 Швейцария – 6,00 Грузия – 10,00 Румыния 2,30 Израиль – 7,50 Норвегия – 7,50

Прогноз Favbet на чемпиона

Как уже отмечалось выше, главным фаворитом победы на Евро является сборная Испании. На "фурию роха" можно поставить за 5,50. Ее главными конкурентами видятся Германия, Франция и Англия.

Шансы на победу на Евро-2023:

Испания – 5,50

Германия – 6,00

Франция – 6,00

Англия – 6,50

Италия – 8,00

Португалия – 10,00

Нидерланды – 12,00

Бельгия – 15,00

Хорватия – 15,00

Украина – 20,00

Чехия – 25,00

Румыния – 25,00

Швейцария – 25,00

Норвегия – 35,00

Израиль – 35,00

Грузия – 35,00

Что же касается Украины, то коэффициент на успех "сине-желтых" составляет 20,00. Это десятый показатель из 16 команд. Также можно поставить на главного бомбардира турнира.

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Например, вероятность того, что им станет Михаил Мудрик, составляет 40,00. В свою очередь, вероятность Богдана Вьюника или Даниила Сикана оценивается в 55,00, а Владислава Ваната – в 60,00.

Расписание матчей для сборной Украины:

21 июня, 19:00. Украина – Хорватия

24 июня, 19:00. Румыния – Украина

27 июня, 21:45. Испания – Украина

1-2 июля. 1/4 финала

5 июля. 1/2 финала

8 июля. Финал (Батуми)