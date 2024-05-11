Вечером 10 мая Килиан Мбаппе объявил об уходе из ПСЖ и чемпионата Франции. Нападающий решил не продлевать контракт с клубом после 7 лет игры за парижан.

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Какую зарплату будет иметь Мбаппе

Заработная плата французского нападающего существенно сократится, однако он все же станет самым оплачиваемым игроком Реала.

В ПСЖ Килиан Мбаппе получал 72 миллиона евро в год, в то время, как "сливочные" подпишут с ним соглашение на 25 миллионов евро. Руководство Реала не хочет ставить Мбаппе выше других звездных игроков команды.

Однако французский футболист будет получать в два раза больше, чем Тони Кроос (10,8 миллионов евро) и Давид Алабу (10,7 миллионов евро), хотя эти двое являются самыми высокооплачиваемыми игроками команды на данный момент.

Справка. В сезоне-2023/2024 Килиан Мбаппе провел за ПСЖ 46 матчей, в которых забил 43 гола и отдал 10 голевых передач.

Отметим, что Мбаппе с февраля 2024 года не разговаривает с президентом ПСЖ, поскольку футболист пообещал остаться в команде и не сдержал своего слова.