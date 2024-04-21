Ранее Килиан Мбаппе заявил, что победа ПСЖ в Лиге чемпионов не изменит его решение относительно будущего в клубе. Официально о переходе француза в Реал еще не сообщалось.

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Руководство ПСЖ возмущено действиями Мбаппе

Французский нападающий дважды обещал ПСЖ продлить контракт.

Накануне поединка с Лорьяном, который состоялся 12 августа 2023 года Мбаппе встретился с Нассером Аль-Хелаифи и пообещал ему, что продолжит карьеру в парижском клубе. Из-за этого игрока, который был отстранен от тренировок, вернули в общую группу. После следующего матча против Тулузы, который прошел 19 августа того же года, футболист публично подтвердил существование соглашения, что развеяло конфликт между ним и президентом ПСЖ.

Однако в 2024 году стало известно, что Килиан все же планирует перейти в Реал на правах свободного агента после окончания контракта с ПСЖ. Руководство парижан возмутилось таким развитием событий. Известно, что игрок объявил о своем окончательном выборе Нассеру Аль-Хелаифи и заверил, что уверен в своем решении. Не согласившись с желанием президента Мбаппе вызвал гнев своего руководства.

Однако несмотря на свое решение Килиан Мбаппе имеет цель получить исторический титул Лиги чемпионов вместе с ПСЖ.

Отметим. В сезоне-2023/24 в общем Килиан Мбаппе провел за ПСЖ 42 поединка, в которых забил 41 мяч и передал 9 голевых передач.

Напомним, что Мбаппе уже давно стремился перейти в мадридский клуб, но ПСЖ отклонял предложения по покупке игрока. В 2022 году между футболистом и Реалом была заключена устная договоренность о переходе, но впоследствии Килиан отказался и продлил контракт с парижским клубом. В 2024 году француз в который раз решил подписать контракт со "сливочными". Кроме того, Мбаппе и его семья обратились к руководству мадридского клуба с просьбой подписать и его брата Этана.