Ввечері 10 травня Кіліан Мбаппе оголосив про відхід з ПСЖ та чемпіонату Франції. Нападник вирішив не продовжувати контракт з клубом після 7 років гри за парижан.

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Яку зарплату матиме Мбаппе

Заробітна плата французького нападника суттєво скоротиться, проте він все ж стане найбільш оплачуваним гравцем Реала.

У ПСЖ Кіліан Мбаппе отримував 72 мільйони євро на рік, в той час, як "вершкові" підпишуть з ним угоду на 25 мільйонів євро. Керівництво Реала не хоче ставити Мбаппе вище інших зіркових гравців команди.

Однак французький футболіст отримуватиме в два рази більше, ніж Тоні Кроос (10,8 мільйонів євро) та Давид Алабу (10,7 мільйонів євро), хоча ці двоє є найбільш високооплачуваними гравцями команди на цей момент.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Кіліан Мбаппе провів за ПСЖ 46 матчів, у яких забив 43 голи та віддав 10 гольових передач.

Зазначимо, що Мбаппе з лютого 2024 року не розмовляє з президентом ПСЖ, оскільки футболіст пообіцяв залишитися в команді і не стримав свого слова.