Прошлым летом во время трансферного окна разгорелся громкий скандал между Килианом Мбаппе и ПСЖ. Француз отказался продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2024 года.

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Прощание Килиана

Из-за этого парижане сначала отстранили нападающего от первой команды, но потом в конце концов нашли с ним общий язык. Впрочем Мбаппе так и не продлил соглашение с ПСЖ.

Теперь же стало известно, что Килиан точно покинет французский клуб летом. Об этом 25-летний нападающий сообщил на своей странице в инстаграм, записав обращение к фанатам.

Это мой последний год в ПСЖ. Я не буду продлевать контракт, поэтому через несколько недель это путешествие завершится. Я проведу свой последний матч на "Парк-де-Пренс" в воскресенье с Тулузой. Никогда не думал, что будет так тяжело сообщать об этом. Мне нужен новый вызов после семи лет работы. Я никогда не хотел врать, я хотел быть эффективным. ПСЖ – это клуб, который никогда не оставляет равнодушным. Это клуб, который останется в моей памяти на всю жизнь,

– заявил Мбаппе.

Ожидается, что летом Килиан на правах свободного агента подпишет контракт с Реалом, где выступает украинец Андрей Лунин. Напомним, что Мбаппе перебрался в ПСЖ в 2017 году. За этот трансфер столичная команда заплатила Монако 180 миллионов евро.

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Карьера Мбаппе в ПСЖ

За это время нападающий провел 306 матчей в футболке ПСЖ, забив 255 голов. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории парижской команды.

Вместе с клубом Килиан шесть раз становился чемпионом Франции, а также покорил по три Кубка и Суперкубка страны и дважды выигрывал Кубок лиги. Кроме того, в 2020 году Мбаппе помог ПСЖ дойти до финала Лиги чемпионов, где его команда уступила Баварии (0: 1).