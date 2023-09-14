Пятое удаление за шесть игр: КДК решил, что Судаков мог получить красную в крайней игре УПЛ

Футболисты донецкого коллектива продолжают пренебрегать дисквалификациями. Но вот не всегда они получают наказание.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ определил, что Георгий Судаков должен получить красную карточку в крайней игре Шахтера в УПЛ. Удаление могло стать пятым для "горняков" в украинском первенстве.

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Прошла беда

"Кроты", которые после шести сыгранных туров в УПЛ занимают первое место (14 очков в активе), отмечают в нынешней кампании невиданной грубостью. Дело в том, что футболисты "горняков" уже 4 раза увидели перед собой красный свет. Самое интересное то, что количество изъятий могло быть больше, но вот арбитр не был достаточно внимательным в ключевом эпизоде.

Инцидент произошел в матче Шахтера против Минаю (4:1). На 65-й минуте встречи Георгий Судаков сфолил против своего оппонента у чужой штрафной, ударив соперника по ноге. КДК УАФ отметил, что судивший эту встречу Дмитрий Бондаренко занял правильную позицию, поскольку назначил штрафной удар за нарушение. Но вот из угла обзора арбитра, который, вероятно, создавал для рефери сплюснутую "картинку", он не увидел хорошо динамики и поэтому вынес игроку Шахтера лишь предупреждение, но на самом деле действия хавбека чрезвычайно опасны (прямая нога с шипами, направленными в соперника).

Через минуту после эпизода, в котором Судаков должен быть изъят, Георгий отличился забить голом.

Хотя интенсивность эпизода при этом и не была высокой, но местом контакта была икроножная, и к тому же Судаков опоздал в отношении соперника в своих действиях. Поэтому, по мнению КДК УАФ, это подталкивает к тому, что решение на поле следует оценить как неправильное, а нарушителю нужно было вынести красную карточку за серьезное игровое нарушение. Таким образом, игроки Шахтера могли получить уже 5-е изъятие в 6 матчах.

Красные карты Шахтера в текущем сезоне