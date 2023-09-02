Минай – Шахтер 1:4

Голы: Гуничев, 72 – Матвиенко, 37, Кащук, 60, Судаков, 66, Вьюник, 78

В матче первой и последней команды в таблице Украинской Премьер-лиги команды продолжили свои серии. "Горняки" после шести туров не знают горечи поражения, а Минай остался единственной командой, которая не побеждала в чемпионате, пишет 24 Канал.

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Сенсации не произошло

Первый тайм команды закончили со "скользким" счетом 0:1. У Шахтера отличился голом центральный защитник Николай Матвиенко.

Во втором тайме "горняки" уверенно развили свой успех. Удвоил счет Алексей Кащук, который отмечается забитым голом уже в третьем матче подряд. Ему ассистировал Богдан Вьюник, который вышел на замену в начале второго тайма и стал героем матча. Вьюник также отдал голевую передачу Георгию Судакову, который забил первый гол после восстановления от травмы и сам забил четвертый гол, тем самым оформив гол плюс 2 ассиста за 45 минут.

Между третьим и четвертым голами Шахтера единственный мяч закарпатцев забил 19-летний Егор Гуничев, для которого игра против "горняков" стала дебютной в УПЛ.

Благодаря этому результату Шахтер остался на первом месте, оторвавшись от Руха на 4 очка, но у львовян еще есть 2 матча в запасе. Минай же после победы Вереса опустился на последнее место и остается единственной командой без побед. У подопечных Шарана 2 очка после 6 туров, у предпоследнего ЛНЗ – 3 набранных пункта и матч в запасе, который черкасский коллектив сыграет 3 сентября против Днепра-1.

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