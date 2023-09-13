Киевское Динамо внесло в заявку нападающего Владислава Супрягу, который пропустил начало сезона. Соответствующие изменения произошли на официальном сайте УПЛ.

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Еще один шанс для Супряги

За это время команда Луческу с треском вылетела из Лиги конференций и теперь сосредоточится на внутренних турнирах. Помочь в этом "бело-синем" должен Владислав Супряга.

Отметим, что больше года Владислав не играл в официальных матчах. В последний раз в официальных матчах Супряга появлялся 6 февраля 2022 года, еще когда играл в аренде за Сампдорию. Это был сезон 2021/23. С этого времени нападающий лишь провел несколько спаррингов за Динамо во время тренировочных сборов.

Безголевая серия Влада продолжается дольше. За "бело-синих" нападающий забивал свой последний мяч 19 сентября 2020 в ворота Львова.

Очень сложно прогнозировать, сколько нужно времени, чтобы вернуть форму. Ведь полуторагодовалый простой может сильно повлиять на игровые кондиции любого футболиста.

Неприятная травма Супряги