Колос – Шахтер 0:2

Голы: Назарина, 25, Кащук, 45+2

В преддверии матча ковалевцы опережали чемпиона Украины в турнирной таблице. Так что "горняки" в отчетном поединке обязаны были подтвердить свой статус гранда украинского футбола, сообщает 24 Канал.

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Шедевр от Криськива и голевое чутье Кащука

Главный тренер Шахтера Патрик ван Леувен удивил стартовым составом, выпустив с первых минут грузинского новичка Иракли Азарова и воспитанника академии Эдуарда Козика. Однако такой риск оказался оправданным.

Уже в середине первого тайма "горняки" открыли счет в матче. Криськив и Сикан сделали все, чтобы Назарине осталось пробить по пустым воротам.

На 38-й минуте первого тайма Шахтер остался в меньшинстве. Гочолейшвили грубо сыграл против Богданова и увидел перед собой красную карточку.

На 2-й добавленной минуте первого тайма подопечные ван Леувена поймали ковалевцев на контратаке. Гениальный пас Крыськива вывел на ворота Кащука, забившего свой второй гол за Шахтер.

Все попытки команды Вишняка спасти хотя бы очко завершились нечем. Шахтер сумел сохранить победный счет. Из других событий матча следует отметить возвращение Судакова, который из-за операции на аппендиците пропустил старт чемпионата.

В результате Шахтер набрал 11 баллов в 5 матчах и возглавил турнирную таблицу УПЛ.

Колос потерпел первое поражение в чемпионате. Ковалевцы с 8 пунктами занимают 5-ю строчку таблицы.

Видеообзор матча Колос – Шахтер