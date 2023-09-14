Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ визначив, що Георгій Судаков мав отримати червону картку у крайній грі Шахтаря в УПЛ. Вилучення могло стати п'ятим для "гірників" в українській першості.

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Оминуло лихо

"Кроти", котрі після шести зіграних турів в УПЛ посідають першу сходинку (14 очок в активі), відзначають у нинішній кампанії небаченою грубістю. Діло в тому, що футболісти "гірників" уже 4 рази побачили перед собою червоне світло. Найцікавіше те, що кількість вилучень могла бути більшою, та от арбітр не був досить уважним у ключовому епізоді.

Інцидент трапився у матчі Шахтаря проти Минаю (4:1). На 65-ій хвилині зустрічі Георгій Судаков сфолив проти свого опонента біля чужого карного майданчику, вдаривши суперника по нозі. КДК УАФ зазначив, що Дмитро Бондаренко, який судив ту зустріч, зайняв правильну позицію, оскільки призначив штрафний удар за порушення. Та от із кута огляду арбітра, який, вірогідно, створював для рефері сплюснуту "картинку", він не побачив добре динаміки й тому виніс гравцю Шахтаря лиш попередження, але насправді дії хавбека є надзвичайно небезпечними (пряма нога із шипами, що були спрямовані в литку суперника).

Цікаво. За хвилину після епізоду, в якому Судаков мав бути вилучений, Георгій відзначився забити голом.

Хоча інтенсивність епізоду при цьому й не була високою, але місцем контакту була литка, і до того ж Судаков спізнився відносно суперника у своїх діях. Тому, на думку КДК УАФ, це підштовхує до того, що рішення на полі слід оцінити як неправильне, а порушнику треба було винести червону картку за серйозне ігрове порушення. Таким чином, гравці Шахтаря могли отримати уже 5-е вилучення у 6 матчах.

Червоні картки Шахтаря у поточному сезоні