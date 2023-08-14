Кепа Аррисабалага официально стал игроком "королевского" клуба. Слова о доверии к украинскому вратарю теперь можно подвергнуть сомнению.

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Снова он будет подменять Куртуа

Кепа Аррисабалага сразится за место в основе "сливочных". Стороны заключили соглашение всего на год, поскольку Реал арендовал испанца в Челси на сезон. Дело в том, что после того, как основной голкипер Реала Тибо Куртуа получил серьезную травму, что выбило его на долгое время, руководство мадридского коллектива решило отыскать звездную замену бельгийцу.

На скамье запасных "сливочных" уже засиделся Андрей Лунин, который уже долго ждет своего шанса в столичной команде, который, опираясь на невероятный уровень игры Куртуа, мог прийти только с какой-то трагедией бельгийца. Так и вышло.

Но вот тренерский штаб "королевского" клуба имел несколько конфликтов с украинцем, после которых выяснялось, что коучи не видят больше перспектив Лунина, поскольку тот отказывается прислушиваться к советам и прогрессировать. Но вот впоследствии главный наставник Реала Карло Анчеллоти отметил, что он полностью доверяет Андрею, получивший после его слов возможность выйти в стартовом составе мадридцев в первом туре Ла Лиги против Атлетик Бильбао (0:2) и отстоять на "ноль".

Специалист все же отметил, что Лунин нуждается в конкуренции, а в команду будет приглашен голкипер, который просто отбудет свой номер в клубе. Слова Анчелотти оправдались, однако вряд ли такой звездный голкипер, как Кепа Аррисабалага, будет протирать штаны на скамейке запасных, когда у конкурентов не слишком опытный вратарь.

Кстати говоря. Кепа уже не в первый раз "подменяет" Куртуа. После того, как бельгиец в 2018 году покинул Челси и перебрался в Реал за 35 миллионов евро, Аррисабалага перешел в том же году в состояние "аристократов" из Атлетик Бильбао за 80 миллионов евро. Теперь история повторилась.

Кепа Аррисабалага / Реал

Напомним, что испанский голкипер в прошлом сезоне вернул себе место в основе Челси. Кепа провел в футболке "пенсионеров" 39 матчей в прошлогодней кампании, посадив на скамью запасных Эдуарда Менди, который прежде признавался лучшим голкипером в мире. Лондонский клуб уже успел продать сенегальца в саудовский Аль-Ахли, приобретя Роберто Санчеса из Брайтона за 25 миллионов евро, который, скорее всего, и подменит Кепу в Челси.