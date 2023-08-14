Тете перешел в лагерь чемпиона Турции в статусе свободного агента. Футболист воспользовался правилом ФИФА для легионеров из УПЛ, которые могут не возвращаться в Украину во время войны, подписав контракт по схеме 4+1.

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Шахтер готов судиться

Чемпион Украины не согласен с тем, что Тете имел право переходить в другой клуб. "Горняки" требуют от Международной федерации футбола дисквалификации футболиста и просят наказать Галатасарай, который подписал Тете без согласия Шахтера и выплаты компенсации.

Контракт бразильца с украинским клубом был действителен до 31 декабря 2023 года. Поэтому Шахтер требует запретить Галатасараю совершать трансферы новых игроков из-за нарушения правил.

Ключевым аргументом донецкого клуба является то, что бразилец вернулся в Украину уже после полномасштабного вторжения россиян и активной фазы войны, поэтому не мог воспользоваться правилом ФИФА для легионеров.



Тете в июне 2023 года с комментатором Романом Тимощуком в Киеве / фейсбук Романа Тимощука

Справка. Шахтер в 2019 году приобрел Тете в Гремио за 15 миллионов евро. После начала полномасштабного вторжения футболист не играл в Украине. На правах аренды он выступал за Лион (19 матчей, 6 голов и 5 ассистов) и Лестер (14 поединков, 1 гол).