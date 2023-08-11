Бельгийский голкипер пропустит много времени из-за разрыв передней крестообразной связки левого колена. Поэтому Андрей Лунин с большой вероятностью останется в Мадриде и будет претендовать на место в основном составе Реала, несмотря предложение от Вильярреала.

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Полное доверие к Лунину

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти в преддверии старта чемпионата Испании заявил, что полностью доверяет Андрею Лунину. Пока украинец становится основным вратарем команды после травмы Тибо Куртуа.

Вчерашний день был неудачным для всех нас. Мы все очень расстроены тем, что произошло с Куртуа. Очень грустно. В футболе случаются травмы, мы надеемся, что он скоро поправится. Сейчас мы должны поддерживать Лунина. Мы полностью верим в него,

– сказал Анчелотти.

Итальянский специалист сообщил, что Реал, вероятно, будет выходить на трансферный рынок, чтобы усилить голкиперскую позицию. Но, по словам Анчелотти, это произойдет не из-за отсутствия доверия к Лунину, а для повышения конкуренции, ведь кроме украинца в команде остаются талантливые, но еще очень молодые вратари:

"Я спокоен относительно Лунина. Теперь у нас есть время подумать до 31 августа. Есть очень молодые и многообещающие голкиперы, как Каньисарес и Фран. Подумаем об этом в следующие несколько дней. Франу – 17 лет, и если мы и подпишем нового голкипера, то только из-за возраста.

Но у меня есть вера в Лунина. В следующие несколько дней подумаем о том, нужен ли нам новый голкипер в состав. Пока держимся за Лунина, потому что верим в него. Лунин, очевидно, будет играть завтра против Атлетика в Бильбао.

Справка. Матч Атлетик – Реал состоится 12 августа, начало в 22:30.

Ранее в СМИ назывались имена, кого может подписать Реал до окончания трансферного окна. Среди фаворитов – свободный агент Давид де Хеа и вратарь Севильи Ясин Буну. Подробнее о списке кандидатов читайте здесь.