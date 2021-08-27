С кем сыграют Шахтер и Динамо в Лиге чемпионов, бесславный вылет Зари: новости спорта 26 августа

В четверг, 26 августа, состоялось много событий в мире спорта. О важнейших из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

26 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Определились все группы и команды.

К слову Повторение прошлого сезона: Шахтер получил соперников в Лиге чемпионов

Перед жеребьевкой все 32 команды разделили на четыре корзины. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также шесть победителей топ-чемпионатов – Англии, Испании, Германии, Италии, Франции и Португалии. Остальные три корзины сформировали на основе рейтинга клубов.

Донецкий Шахтер во время жеребьевки попал в третью корзину, а киевское Динамо – в четвертую.

Результаты жеребьевки:

Группа A: Манчестер Сити, ПСЖ, РБ Лейпциг, Брюгге

Группа B: Атлетико, Ливерпуль, Порту, Милан

Группа C: Спортинг, Боруссия (Дортмунд), Аякс, Бешикташ

Группа D: Интер, Реал, Шахтер , Шериф

, Шериф Группа E: Бавария, Барселона, Бенфика, Динамо

Группа F: Вильярреал, Манчестер Юнайтед, Аталанта, Янг Бойз

Группа G: Лилль, Севилья, Зальцбург, Вольфсбург

Группа H: Челси, Ювентус, Зенит, Мальме

Заря вылетела из Лиги Европы

Луганская Заря в квалификации Лиги Европы потерпела второе поражение от австрийского Рапида и покинула турнир. В первом матче раунда плей-офф Заря пропустила три мяча от Рапида, а в домашней для себя игре снова трижды пропустила. Отличие от первого поединка заключается в том, что сама команда Виктора Скрипника смогла дважды забить в этот раз.

На 89-й минуте у Зари была возможность сравнять счет и сделать 3:3 на табло, но форвард луганчан Шахаб Захедитабар не забил пенальти. Хотя в этой игре он второй гол команды как раз забил с одиннадцатиметровой отметки.

Единственная медаль за день на Паралимпиаде в Токио

Сборная Украины закончила выступления во второй день соревнований Паралимпийских игр в Токио. Второй день закончился для Украины с одной наградой.

Пловчиха Елизавета Мерешко завоевала "серебро" на дистанции 200 метров комплексным стилем.

Медаль Мерешко во второй день Паралимпиады могла стать не единственной для Украины. Еще в трех дисциплинах по плаванию украинские паралимпийцы боролись за награды, но в итоге заняли четвертые места.

В частности, сборная Украины претендовала на награду в эстафете 4х50 метров вольным стилем. Однако Мерешко, которая закрывала эстафету для украинской команды, привела ее только к четвертому месту.

Также четвертые места заняли Михаил Сербин (400 метров, вольный стиль) и Алексей Вирченко (100 метров, спина).

Названы лучшие игроки в Лиге чемпионов сезона 2020/21

УЕФА назвал имена лучших футболистов Лиги чемпионов 2020/2021. Награды были розданы в рамках жеребьевки нового розыгрыша Лиги чемпионов.

По итогам прошлого сезона были определены лучшие игроки на каждой позиции.