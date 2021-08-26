Соперники Шахтера в группе Лиги чемпионов
В жеребьевке приняли участие 32 клуба – к 26 обладателям прямых путевок присоединились шесть победителей раунда плей-офф.
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Участников разделили на четыре корзины. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем другим корзинам команды распределят согласно клубному рейтингу УЕФА.
- Интересно, что в прошлом сезоне "горняки" играли в группе Лиги чемпионов вместе с теми же Интером и Реалом. И не смогли выйти из группы, даже несмотря на две победы на Реалом.
Ключевые даты
Тур 1: 14/15 сентября
Тур 2: 28/29 сентября
Тур 3: 19/20 октября
Тур 4: 2/3 ноября
Тур 5: 23/24 ноября
Тур 6: 7/8 декабря