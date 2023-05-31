Элина Свитолина в красивой борьбе обыграла австралийку Сторм Сандерс и вышла в третий раунд грунтового турнира Ролан Гаррос. В 1/16 финала бывшей третьей ракетке мира придется противостоять представительнице страны-агрессорки, пишет 24 Канал.

Читайте также Марта Костюк рассказала, почему продолжает играть матчи против россиянок и белорусок

Это же было уже

В третьем раунде Ролан Гаррос мы увидим повторение финала турнира в Страсбурге, когда Свитолина встречалась с россиянкой Анной Блинковой. Тогда победу праздновала украинская теннисистка, выигравшая свой первый турнир по возвращении из декрета

В первом раунде Открытого чемпионата Франции Блинкова уверенно обыграла бельгийку Исалин Бонавентюр (6:2; 6:0). А в 1/32 финала в трех сетах одержала победу у пятой ракетки мира Каролины Гарсии из Франции.

Поединок Светолиной и Блинковой состоится в пятницу, 2 июня.

Напомним, что Элина Свитолина начала свое выступление на Ролан Гаррос с победы над первой ракеткой Италии Мартин Тревизан. Достаточно непростую соперницу украинка уверенно обыграла в двух сетах: 6:2, 6:2. Во втором раунде Свитолина на характере прошла Сторм Сандерс из Австралии.

Любопытно! Элина Свитолина в десятый раз участвует в розыгрыше Ролан Гаррос. Наивысшим достижением первой ракетки Украины был выход в четвертьфинал турнира (2015, 2017, 2020).