Сторм Сандерс (Австралия) – Элина Свитолина (Украина) 1:2 (6:2, 3:6, 1:6)

Почти два часа понадобилось Элине Свитолиной, чтобы пробиться в 1/16 финала Ролан Гаррос. При том, что первая партия закончилась не по плану украинки, сообщает 24 Канал.

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Поединок начался с четырех выигранных геймов для австралийки, которая шокировала не только Элину, но и поклонников победительницы турнира в Страсбурге. Далее Сандерс после уверенного начала предпочла украинке, которая смогла взять два подряд гейма, один из которых на подаче соперницы. Но эти выигранные розыгрыши были лишь лучиком надежды в первом сете.

Сторм выиграла следующие два гейма и закончила первый сет в свою пользу – 6:2. Достаточно неожиданно видеть такой счет стартовой партии после уверенной победы Свитолиной над итальянкой Мартиной Тревизан в первом круге Ролан Гаррос.

Во втором сете обе теннисистки не хотели отдать партию. Сандерс и Свитолина прекрасно понимали, что это их шанс на проход дальше по сетке парижского турнира. Девушки поочередно брали гейма, а ключевым стал восьмой гейм, когда украинка взяла подачу соперницы – 3:5.

Девятый решающий гейм Элина закончила с брейком и сравняла счет по партиям – 1:1, а в сете – 3:6.

Судьба путевки в 1/16 финала Ролан Гаррос определялся в третьем сете, сценарий которого полностью напоминал первую партию. Но в этот раз правила на корте диктовала уже Элина – 0:4.

Пятый гейм остался за австралийкой 1:5. Но это все, что смогла Сандерс в этом матче. Свитолина спокойно довела счет сета до 1:6 и выбила из Ролан Гаррос Сторм.

Элина Свитолина идет в следующий раунд турнира.

Любопытно! Следующей соперницей Свитолиной в 1/16 финала Ролан Гаррос будет победительница матча Каролин Гарсия (Франция) – Анна Блинкова (Россия). С последней Элина уже играла в финале предыдущего турнира в Страсбурге, которую победила.