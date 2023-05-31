Еліна Світоліна в красивій боротьбі обіграла австралійку Сторм Сандерс та вийшла в третій раунд ґрунтового турніру Ролан Гаррос. У 1/16 фіналу колишній третій ракетці світу доведеться протистояти представниці країни-агресорки, пише 24 Канал.

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Це ж було вже

У третьому раунді Ролан Гаррос ми побачимо повторення фіналу турніру в Страсбурзі, коли Світоліна зустрічалася з росіянкою Анною Блінковою. Тоді перемогу святкувала українська тенісистка, яка виграла свій перший турнір після повернення з декрету.

В першому раунді Відкритого чемпіонату Франції Блінкова впевнено обіграла бельгійку Ісалін Бонавентюр (6:2; 6:0). А в 1/32 фіналу у трьох сетах здобула перемогу у п'ятої ракетки світу Кароліни Гарсії з Франції.

Поєдинок Світоліної та Блінкової відбудеться в п'ятнитцю, 2 червня.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна розпочала свій виступ на Ролан Гаррос з перемоги над першою ракеткою Італії Мартін Тревізан. Досить непросту суперницю українка впевнено обіграла у двої сетах: 6:2, 6:2. У другому раунді Світоліна на характері пройшла Сторм Сандерс з Австралії.

Цікаво! Еліна Світоліна вдесяте бере участь у розіграші Ролан Гаррос. Найвищим досягненням експершої ракетки України був вихід до чвертьфіналу турніру (2015, 2017, 2020).