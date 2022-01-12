Патрис Эвра представил свою автобиографию "Я люблю эту игру". Во время ее презентации он рассказал о случаях гомофобии в футболе.

"В футболе, если ты говоришь, что ты гей, все кончено. Когда я был в Англии, к нам привели человека, чтобы он поговорил с командой о гомосексуализме. Некоторые мои товарищи по команде заявили: "Это против моей религии. Если гомосексуалист есть в этой раздевалке, он должен уйти". В этот момент я сказал: "Замолчите все". Вы представляете? Я играл с игроками, которые были гомосексуалистами... Один за другим они открылись мне, потому что боятся говорить об этом. В каждом клубе есть по крайней мере два игрока, которые являются геями. Но в мире футбола, если вы об этом скажете, то все кончено", – рассказал Эвра.

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Он не уточнил, в каком клубе была такая ситуация. В Англии Эвра выступал за две команды – Манчестер Юнайтед и Вест Хэм. Наиболее он известен выступлениями именно за МЮ, куда перешел в начале 2006 года. В составе "красных дьяволов" он выступал до лета 2014 года, всего сыграв в 379 матчах.

Каминг-ауты и гомофобия в футболе

В футболе известен пока один случай, когда действующий футболист, выступающий в высшем дивизионе, заявил о том, что он гей. Это австралиец Джош Кавалло. Свое признание он сделал в октябре 2021 года.

Многие клубы и футболисты поддержали Кавалло под его каминг-аутом. Но не в Украине. Некоторые украинские футболисты отметились гомофобными заявлениями. Среди них Богдан Бутко, который заявил, что "стыдно должно быть его товарищам по команде, когда они здороваются с ним за руку". Артем Беседин же убежден, что "людей с нетрадиционной ориентацией не должно быть". А Дмитрий Хлебас после просмотра фильма "Вечные" заявил, что "Гомосятина лезет из всех щелей".

Хотя были известны случаи каминг-аутов футболистов еще до Кавалло. Однако это игроки, выступающие в низших дивизионах. В основном профессиональные футболисты, если и объявляли о гомосексуальности, то после окончания карьеры. Так сделал, например, в 2014 году бывший игрок сборной Германии Томас Хитцльспергер.

Первым открытым геем среди профессиональных игроков в 1990 году стал английский футболист Джастин Фашану.