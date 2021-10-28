"Ты вдохновляешь миллионы"
Первым на поступок австралийского полузащитника отреагировал Ювентус.
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"Гордимся тобой, Джош", – написал итальянский клуб.
Позже Кавалло поддержали другие клубы.
Спасибо, Джошуа Кавалло, за силу и храбрость. Ты вдохновляешь миллионы. Каждый заслуживает право быть самим собой. Сегодня мир футбола стал лучшим благодаря тебе,
– написал лондонский Арсенал.
"Спасибо, Джошуа, за этот большой шаг вперед. Твое мужество способствует нормализации разнообразия в мире спорта", – говорится в публикации Барселоны.
- Хавбек австралийского клуба Аделаида Юнайтед Джошуа Кавалло публично сообщил о том, что он гей.
- Футболист признался, что долго стеснялся признаться в этом. Он волновался, что из-за такой откровенности больше не сможет заниматься любимым делом.
- Издание The Guardian сообщает, что Кавалло пока единственный открытый гей из действующих футболистов.