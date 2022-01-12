Патріс Евра представив свою автобіографію "Я люблю цю гру". Під час її презентації він розповів про випадки гомофобії у футболі.

"У футболі, якщо ти говориш, що ти гей, усе покінчено Коли я був в Англії, до нас привели людину, щоб вона поговорила з командою про гомосексуалізм. Деякі мої товариші по команді заявили: "Це проти моєї релігії. Якщо гомосексуаліст є в цій роздягальні, він повинен піти". У цей момент я сказав: "Замовкніть усі". Ви уявляєте? Я грав з гравцями, які були гомосексуалістами... Один за одним вони відкрилися мені, бо бояться говорити про це. У кожному клубі є принаймні два гравці, які є геями. Але у світі футболу, якщо ви про це сказав, то все покінчено", – розповів Евра.

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Він не уточнив, в якому клубі була така ситуація. В Англії Евра виступав за дві команди – Манчестер Юнайтед та Вест Хем. Найбільш він відомий виступами саме за МЮ, куди перейшов на початку 2006 року. В складі "червоних дияволів" він виступав до літа 2014 року, загалом зігравши в 379 матчах.

Камінг-аути та гомофобія в футболі

У футболі відомий поки один випадок, коли чинний футболіст, який виступає у вищому дивізіоні, заявив про те, що він гей. Це австралієць Джош Кавалло. Своє зізнання він зробив у жовтні 2021 року.

Багато клубів та футболістів підтримали Кавалло під його камінг-ауту. Але не в Україні. Деякі українські футболісти відзначилися гомофобними заявами. Серед них Богдан Бутко, який заявив, що "соромно має бути його товаришам по команді, коли вони вітаються з ним за руку". Артем Бєсєдін же переконаний, що "людей з нетрадиційною орієнтацією не повинно бути". А Дмитро Хльобас після перегляду фільму "Вічні" заявив, що "Гомосятина лізе з усіх щілин".

Хоча були відомі випадки камінг-аутів футболістів ще до Кавалло. Однак це гравці, які виступають у нижчих дивізіонах. Здебільшого професійні футболісти, якщо й оголошували про гомосексуальність, то після закінчення кар'єри.Так зробив, наприклад, у 2014 році колишній гравець збірної Німеччини Томас Хітцльшпергер.

Першим відкритим геєм серед професійних гравців у 1990 році став англійський футболіст Джастін Фашану.