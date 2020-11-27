Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес поделился, против кого хочет выйти на один ринг. В шорт-листе не нашлось места Василию Ломаченко.

В ночь с 17 на 18 октября Теофимо Лопес стал абсолютным чемпионом мира в легком весе, одержав победу над Василием Ломаченко. После этого поединка американец не видит смысла организовывать реванш. Поэтому боксер из США рассказал, против кого хочет выйти на ринг. Об этом он сказал в прямом эфире подкаста Last Stand Podcast.

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Лопес выделил тройку соперников, с которыми хотел бы провести поединки.

Три соперника, с которыми я хочу встретиться? Если Хосе Рамирес и Джош Тейлор будут боксировать в первом полусреднем весе, встреча с победителем станет прекрасной возможностью. Еще один оппонент – Джервонта Дэвис,

– сказал 23-летний боксер.

Также абсолютный чемпион отметил, что не против встретиться с Райаном Гарсией или Девин Хейни. Но Теофимо готов боксировать со своим обязательным претендентом, которым является Джорж Камбосос.

Подытожил свой комментарий американец дерзким заявлением: "Мы побили самого жесткого парня, с которым многие не хотели выходить на ринг. Я думаю, теперь настал момент, когда мы просто возьмем верх над любым соперником".

По словам главы Top Rank Боба Арума, он уже ведет переговоры о бое Лопес – Камбосос, в котором американец должен защитить титул. Австралиец является претендентом на пояс IBF. Бой между боксерами вроде бы может состояться уже в начале 2021 года. Также промоутер не исключает вариант проведения поединка с победителем боя Райан Гарсиа – Люк Кэмпбелл