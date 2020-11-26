Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес после победы над Василием Ломаченко не сбавляет амбиций. Американец хочет получать гонорары в размере, как минимум, по 20 миллионов долларов.

В начале 2021 года Теофимо Лопес может провести следующий свой бой против Джорджа Камбососа, который является обязательным претендентом по линии IBF. Американец хочет заработать гонорар в размере минимум 5 миллонов долларов. Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте.

Стоит прочитать Если пойдет кровь, бой не остановят: в поединке Тайсон – Джонс-младший позволили нокаут

Амбициозные цели

"Минимум 5 миллионов долларов сейчас, но это только начало. Скоро я буду зарабатывать по 20 миллионов долларов. Берите с меня пример. Нужно рисковать, чтобы зарабатывать большие деньги", – написал Лопес.

Бой против австралийского боксера станет для Теофимо защитой титула. Об этом сообщил руководитель Top Rank Боб Арум.

$5M minimum now and this is only the beginning. Soon I’ll shoot for $20M minimum. Take a lesson out of my book. In order to make big dollars you have to take risks! #TheTakeover — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) November 24, 2020