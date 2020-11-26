Минимум 20 миллионов: абсолютный чемпион мира Лопес о космических гонорарах за следующие бои
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес после победы над Василием Ломаченко не сбавляет амбиций. Американец хочет получать гонорары в размере, как минимум, по 20 миллионов долларов.
В начале 2021 года Теофимо Лопес может провести следующий свой бой против Джорджа Камбососа, который является обязательным претендентом по линии IBF. Американец хочет заработать гонорар в размере минимум 5 миллонов долларов. Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте.
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Амбициозные цели
"Минимум 5 миллионов долларов сейчас, но это только начало. Скоро я буду зарабатывать по 20 миллионов долларов. Берите с меня пример. Нужно рисковать, чтобы зарабатывать большие деньги", – написал Лопес.
Бой против австралийского боксера станет для Теофимо защитой титула. Об этом сообщил руководитель Top Rank Боб Арум.
- Интересно, что самый большой гонорар Василия Ломаченко составил 4 миллиона долларов, которые он заработал за поединок с Люком Кэмпбеллом.
- Бой Ломаченко – Лопес мог не состояться. Американца долго не устраивал предложенный гонорар. Договорившись об окончательных суммах, гонорар Теофимо составил около 2-х миллионов долларов. При этом изначально планировалось 1,25 миллиона. Украинец заработает за эту встречу около 2,7 миллиона долларов.
- Поединок продлился все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу боксеру из США. После боя оба боксера были прооперированы. Вероятно, что Ломаченко и Лопес больше не выйдут на один ринг. Опции реванша в контракте их боя нет.
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