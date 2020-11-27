Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес поділився проти кого хоче вийти на один ринг. У шорт-листі не знайшлось місця Василю Ломаченку.

У ніч з 17 на 18 жовтня Теофімо Лопес став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі, здобувши перемогу над Василем Ломаченком.після цього поєдинку американець не бачить сенсу організовувати реванш. Тому боксер із США розповів проти кого хоче вийти на ринг. Про це він сказав у прямому ефірі подкасту Last Stand Podcast.

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Лопес виділив трійку суперників з якими хотів би провести поєдинки.

Три суперники, з якими я хочу зустрітися? Якщо Хосе Рамірес і Джош Тейлор боксуватимуть у першій напівсередній вазі, зустріч із переможцем стане чудовою нагодою. Ще один опонент – Джервонта Девіс,

– сказав 23-річний боксер.

Також абсолютний чемпіон зазначив, що не проти зустрітись з Райаном Гарсією або Девіном Хейні. Але Теофімо готовий боксувати зі своїм обов'язковим претендентом, яким є Джорж Камбосос.

Підсумував свій коментар американець зухвалою заявою: "Ми побили найжорсткішого хлопця, з яким багато хто не хотів виходити на ринг. Я думаю, тепер настав момент, коли ми просто візьмемо гору над будь-яким суперником".

За словами керівника Top Rank Боба Арума, він вже веде перемовини про бій Лопес – Камбосос, у якому американець повинен захистити титул. Австралієць є претендентом на пояс IBF. Бій між боксерами начебто може відбутись вже на початку 2021 року. Також промоутер не включає варіант проведення поєдинку з переможцем бою Райан Гарсіа – Люк Кемпбелл