Кастетом в глаза: в Москве жестоко избили известного бойца ММА Харитонова – видео
В Москве боец смешанных единоборств (MMA) Адам Яндиев побил звездного коллегу-соотечественника Сергея Харитонова.
Конфликт между спортсменами произошел в пятницу вечером, 13 ноября, в Лужниках. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
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В результате драки Харитонов получил повреждение глаза, из-за чего отправился в больницу.
40-летний Харитонов получил несколько ударов, после чего ему понадобилась медицинская помощь, потому что лицо было залито кровью. Харитонов стоял на ногах, пытался атаковать Яндиева, но его сдерживала полиция.
Драка Яндиева и Харитнова: смотрите видео
Причина конфликта
По информации источника, конфликт между бойцами произошел из-за финансового вопроса.
Также выяснилась и сумма, о которой идет речь: Адам задолжал Сергею 2 миллиона рублей.
Что известно о Яндиеве и Харитонове
- 32-летний Яндиев провел в MMA 10 боев, одержал 9 побед и потерпел 1 поражение.
- В активе 40-летнего Харитонова 30 побед и 7 поражений. Еще два боя с его участием закончились ничьей.
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