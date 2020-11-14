В Москве боец смешанных единоборств (MMA) Адам Яндиев побил звездного коллегу-соотечественника Сергея Харитонова.

Конфликт между спортсменами произошел в пятницу вечером, 13 ноября, в Лужниках. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

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В результате драки Харитонов получил повреждение глаза, из-за чего отправился в больницу.

40-летний Харитонов получил несколько ударов, после чего ему понадобилась медицинская помощь, потому что лицо было залито кровью. Харитонов стоял на ногах, пытался атаковать Яндиева, но его сдерживала полиция.

Драка Яндиева и Харитнова: смотрите видео

Причина конфликта

По информации источника, конфликт между бойцами произошел из-за финансового вопроса.

Также выяснилась и сумма, о которой идет речь: Адам задолжал Сергею 2 миллиона рублей.

Что известно о Яндиеве и Харитонове