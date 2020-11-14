У Москві боєць змішаних єдиноборств (MMA) Адам Яндієв побив зоряного колегу-співвітчизника Сергія Харитонова.

Конфлікт між спортсменами стався в п'ятницю ввечері, 13 листопада, в Лужниках. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

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В результаті бійки Харитонов отримав пошкодження ока, через що відправився в лікарню.

40-річний Харитонов отримав кілька ударів, після чого йому знадобилася медична допомога, через те що обличчя було залито кров'ю. Харитонов стояв на ногах, намагався атакувати Яндієва, але його стримувала поліція.

Бійка Яндієва та Харитнова: дивіться відео

Причина конфлікту

За інформацією джерела, конфлікт між бійцями стався через фінансове питання.

Також з'ясувалася і сума, про яку йде мова: Адам заборгував Сергію 2 мільйони рублів.

Що відомо про Яндієва та Харитонова