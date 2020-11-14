Бойцовский турнир Bellator 252, который состоялся в Анкасвилле (США) в ночь с 12 на 13 ноября, ознаменовался большим количеством нокаутов. Невероятную победу одержал американец Аарон Пико.

Аарон Пико вышел в октагон против своего земляка Джона де Хесуса. Об этом сообщает 24 канал.

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Как завершился бой

Бой между Пико и де Хесусом завершился на 4-й минуте второго раунда.

24-летний Пико нанес разрушительный правый удар прямо в лицо сопернику. Своей пушкой Пико повалил оппонента на канвас.

Но на этом неприятности для Джона не закончились. Аарон начал добивать лежачего соперника.

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От ужасных травм, которые нанесли бы ущерб и так травмированному Джону, спас рефери. Он остановил бой – победа техническим нокаутом.

Для Пико это уже седьмая победа в 10 поединках. Шесть побед он одержал нокаутом. Еще трижды американец проиграл.

У 30-летнего Джона де Хесуса статистика гораздо хуже: 9 поражений в 13 боях.