Из-за травм и вспышки коронавируса "Шахтер" вынужден в усеченном составе готовиться к матчу против "Львова" в УПЛ и в поединке с "Реалом" в Лиге чемпионов.

Об этом в эфире Shakhtar News рассказал главный тренер "горняков" Луиш Каштру. По его словам, к тренировочному процессу были привлечены игроки молодежного состава.

Смотрите также: Пятов вылечился от COVID-19 – голкипер возвращается к тренировкам "Шахтера"

Больные игроки? Первое, что они должны сделать, – сдать отрицательный тест, чтобы вернуться. Те, кто находится дома, в разных кондициях: кто переносит болезнь без симптомов, некоторые – с симптомами, а некоторые, возможно, даже без симптомов, однако они имеют какую-то проблему и не могут делать то, что следует.

Из первой команды у нас 13 игроков, чтобы подходить к матчам чемпионата и Лиги чемпионов, несколько футболистов из дубля. Рассчитываем только на тех, кто находится с нами. На других смотрим, но пока несколько иначе. Желаем им скорейшего выздоровления и надеемся, что они вернутся как можно быстрее,

– сказал Луиш Каштру.

Что известно о коронавирусе в "Шахтере"

В воскресенье, 4-го октября, стало известно о положительном тесте на COVID-19 голкипера Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко, а также нескольких сотрудников "Шахтера".

Из-за этого в расположение национальной команды не отправились Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес. В "Шахтере" провели новое тестирование футболистов, тренерского штаба и персонала на коронавирус. 6 октября стали известны результаты – все они отрицательные.

Следующие матчи "Шахтера"