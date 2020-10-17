Через травми і спалах коронавірусу "Шахтар" змушений в усіченому складі готуватися до матчу проти "Львова" в УПЛ і поєдинку з "Реалом" в Лізі чемпіонів.

Про це в ефірі Shakhtar News розповів головний тренер "гірників" Луїш Каштру. За його словами, до тренувального процесу були залучені гравці молодіжного складу.

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Хворі гравці? Перше, що вони повинні зробити, – здати негативний тест, аби повернутися. Ті, хто перебуває вдома, в різних кондиціях: дехто переносить хворобу без симптомів, дехто – із симптомами, а дехто, можливо, навіть без симптомів, проте вони мають якусь проблему й не можуть робити те, що слід.

З першої команди в нас 13 гравців, аби підходити до матчів чемпіонату та Ліги чемпіонів, кілька футболістів з дубля. Розраховуємо лише на тих, хто перебуває з нами. На інших дивимось, але наразі дещо інакше. Бажаємо їм якнайшвидшого одужання й сподіваємось, що вони повернуться якнайшвидше", – сказав Луїш Каштру.

Що відомо про коронавірус у "Шахтарі"

У неділю, 4-го жовтня, стало відомо про позитивний тест на COVID-19 голкіпера Андрія Пятов і півзахисника Тараса Степаненко, а також декількох співробітників "Шахтаря".

Через це у розташування національної команди не вирушили Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос і Жуніор Мораес. У "Шахтарі" провели нове тестування футболістів, тренерського штабу і персоналу на коронавірус. 6 жовтня стали відомі результати – всі вони негативні.

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