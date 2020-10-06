В "Шахтере" провели тестирование футболистов, тренерского штаба и персонала на коронавирус. 6 октября стали известны результаты.

Все они отрицательные. Об этом сообщается на сайте донецкого клуба.

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Но это только первая подобная процедура. 8 октября представителям клуба нужно будет пройти повторное тестирование.

Примечательно, что Манор Соломон и Давид Хочолава отправились в сборные Израиля и Грузии соответственно. Их ждут матчи квалификации Лиги наций.

Вспышка коронавируса в "Шахтере"

Ранее положительный тест на COVID-19 сдали Пятов и Степаненко, а также несколько сотрудников "Шахтера". Это произошло после игры УПЛ с "Десной" (2:2).

В связи с выявленными заражениями в расположение национальной команды Украины не отправились Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес.