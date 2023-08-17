Хаким Зиеш провалил уже второй медосмотр за лето. Футбольная карма предписывает марокканца за его поездку в Россию.
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Черная полоса в карьере
Челси никак не может расстаться с Зиешем, у которого возникают проблемы на каждом шагу. Лондонский коллектив уже долго пытается реализовать трансфер марокканского вингера в другой клуб, однако все идет коту под хвост. Хаким проваливает медосмотры один за другим, что мешает его сотрудничеству с будущими потенциальными коллективами. Наверное, он может догадаться, за что его приказывают.
Марокканец в начале лета имел возможность перебраться в саудовский Аль-Насру, за который выступает Криштиану Роналду и ряд других футбольных звезд, о коллективе отказался от трансфера вингера из-за его проблем с коленом. Второй неутешительный для Зиеша медосмотр прошел уже на днях. Галатасарай успел согласовать все условия по трансферу Хакима, однако его уже и в Турции ждало несчастье. Представители "львов" обнаружили у марокканца проблемы со здоровьем, что поставило крест на его трансфере.
Выступления Зиеша
- Марокканский вингер начал свой футбольный путь в Нидерландах, сначала выступая в составе тамошних Херенвена, Твенте, а впоследствии и Аяксу, где и громко заявил о себе во весь свой. Зиеш был одним из героев талантливого состава "Божьих сыновей", который добирался в полуфинал Лиги чемпионов.
- После удачной кампании Хакима, как и ожидалось, приглашает в свое состояние топовый коллектив, а именно Челси, который в 2020 году заплатил за игрока 40 миллионов евро. В составе "аристократов" марокканец выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
- Пока Зиеш не входит в планы новоиспеченного тренера "пенсионеров" Маурисио Почеттино, который рассчитает больше на таких исполнителей, как Михаил Мудрик, Рахим Стерлинг и Нони Мадуэке. Контракт марокканца с Челси рассчитан еще на 2 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 16 миллионов евро.