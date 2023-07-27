Страсбур нацелился на трансфер игрока московского "Динамо" Арсена Захаряна. "Гонщики" готовы стать мостиком для россиянина в топовый клуб.

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Французский коллектив, цвета которого защищает Эдуард Соболь, решил, что готов вливать средства в войну против Украины, поскольку решился вести переговоры с московским Динамо по поводу российского футболиста Арсена Захаряна. Более того, Страбсур предлагает 20-летнему полузащитнику соглашение всего на 1 год. Дело в том, что гонщики стали партнерским клубом лондонского Челси (за который выступает Михаил Мудрик), а потому готовы впоследствии, после завершения контракта, перепродать молодого россиянина в состав "аристократов".

Московское Динамо, конечно же, в свою очередь не откажется заработать на трансфере Захаряна. Российский коллектив требует от французов 10 миллионов фунтов за 20-летнего футболиста. Следует отметить, что Челси давно заинтересован в услугах Захаряна, однако его трансфер в лондонский клуб сорвался из-за российского вторжения на территорию Украины. Теперь же "аристократы" нашли способ завуалированно приобрести россиянина, скинув всех собак на Страсбург.

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Добавим, что французский клуб – не единственный, кто готов сотрудничать с московским Динамо. Захаряном также активно интересовался итальянский Лацио. Римский колектив якобы предлагал за россиянина 10 миллионов плюс 4 миллиона бонусных, однако Маурицио Сарри не одобрил переход. Все чех то, что наставник хочет видеть в команде игрока, который сможет сразу заменить Сергея Милинковича-Савича, а не из-за нежелания сотрудничать с россиянами.

Напомним. Ранее бывший наставник Челси заявил, что считает российский футболистов сильнее украинских х, однако европейские коллективы не ведут с ними сотрудничество только из-за того, что происходит в мире.