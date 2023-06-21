Выжить любой ценой: Маркевич "поможет" Металлисту остаться на футбольной карте Украины

Мирон Маркевич приложит руку к существованию своего бывшего клуба. Стороны пилпишут взаимовыгодное согласие.

Ряд футболистов харьковского коллектива окажется в состоянии "львов". Львовскому клубу придется заплатить за исполнителей определенную сумму.

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Помощь ближнему

Металлист готов бороться за свое выживание до конца. В этом харьковчанам готов помочь бывший наставник "желто-синих" Мирон Маркевич, недавно возглавивший Карпаты и уже строящий "наполеоновские планы" во Львове. К тому же руководство "львов" отметило, что все прихоти маститого тренера будут реализованы, потому все в руках Маркевича. К тому же львовский коллектив уже успел попрощаться с 15 футболистами.

Однако наставник Карпат начал усиление состава футболистов Металлиста. В частности, недавно посетивший родной разрушенный стадион в Чернигове, Богдан Порох, а также Егор Демченко окажутся под руководством Мирона Маркевича. Однако львовскому коллективу футболисты бесплатно не обойдутся. "Львы" выплатят за исполнителей харьковчан около 300 тысяч долларов, которые перейдут в бюджет Металлиста. Поэтому у "желто-синих" будут хоть какие-то средства для продления существования, а Евгений Карсников заявил, что клуб будет жить в Первой лиге.

Мирон Маркевич в Металлисте