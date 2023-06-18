У Ингульца на контракте осталось всего 5 футболистов. Однако клуб не готов просто так опустить руки.

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Все из чистого листа

Ингулец потерял прописку в Украинской Премьер-лиге после того, как занял 14-е место по итогам элиты. "Казакам" суждено было сойтись с бронзовым призером Первой лиги ЛНЗ за право играть в высшем дивизионе Украины. Черкасский коллектив оказался сильнее в результате двухматчевого противостояния, поэтому Ингулец займет место ЛНЗ в Первой лиге и наоборот. Однако у коллектива с Петрово появился ряд проблем. поскольку после понижения в классе клуб практически потерял все свои кадры.

На контрактах с клубом осталось всего 5 футболистов. Все остальные исполнители петровской команды становятся свободными агентами в конце июня. Однако так легко "казаки" сдаваться не будут, поскольку президент клуба Александр Поворознюк ранее пообещал, что Ингулец продолжит существование в любом случае и даже в случае вылета в Первую лигу. Тренером практически новоиспеченной команды в новом сезоне будет Владислав Лупашко.

Напомним, что в Украинскую Премьер-лигу на прямую смогли выйти житомирское Полесье, а также Оболонь, занявшие первое и второе место второго по силе дивизиона Украины. Коллективы займут места в УПЛ Львова и Металлиста. К тому же свой шанс выйти в элиту потерял Металлург (6:2), поскольку в двухматчевом противостоянии запорожский клуб уступил Вересу, который сразу после триумфа уволил своего главного тренера, что породило громкий скандал.