1 июня 2023 года львовский клуб объявил о назначении Мирона Маркевича на должность главного тренера команды. "Львы" не сообщили никаких деталей контракта, но уже видно, что команду ждет большая перестройка.

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Юрчишин: Среди них будут игроки из Металлиста

Маркевич хочет оставить минимум футболистов из старого состава, которым руководил Андрей Тлумак, и пригласить в команду игроков с опытом выступлений в УПЛ. Отметим, что Тлумак остается работать в клубе, но не будет тренировать.

Директор Карпат Степан Юрчишин рассказал подробнее о кадровых изменениях в составе команды. Функционер заверил, что война негативно влияет на трансферную политику украинских клубов, ведь далеко не все хотят ехать в страну, где идет война.

Сейчас в Карпатах идет полная перестройка главной команды. В своем распоряжении всех футболистов, которых хочет видеть в бело-зеленой футболке. Карпаты должны играть только в Премьер-лиге. Так говорил Мирон Маркевич, и его мнение разделяют все в клубе, я не исключение", – сказал Юрчишин.

Юрчишин признался, что не может раскрыть имена футболистов, которые пополнят состав команды. Однако контракты уже с ними подписаны. Легенда Карпат назвал только количество игроков и не исключил, что "львом" могут стать игроки из-за границы.

В данный момент я не могу назвать фамилии новичков. На днях скоро будет официальное представление. Все узнают. Скажу единственное, что речь идет о десяти, а может и больше, новых футболистах, которые должны стать полноценными игроками Карпат. По сути, контракты уже подписаны. Подождите официального представления. Давайте немного наберемся терпения. Среди них будут игроки из Металлиста. Возможно, будут и игроки из-за границы. Переговоры еще продолжаются,

– ответил директор львовского клуба.

Ранее Мирон Богданович уверял, что года хватит, чтобы вывести Карпаты в УПЛ.

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