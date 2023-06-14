1 июня 2023 года львовский клуб объявил о назначении Мирона Маркевича на должность главного тренера команды. "Львы" не сообщили никаких деталей контракта, но уже видно, что команду ждет большая перестройка.
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Юрчишин: Среди них будут игроки из Металлиста
Маркевич хочет оставить минимум футболистов из старого состава, которым руководил Андрей Тлумак, и пригласить в команду игроков с опытом выступлений в УПЛ. Отметим, что Тлумак остается работать в клубе, но не будет тренировать.
Директор Карпат Степан Юрчишин рассказал подробнее о кадровых изменениях в составе команды. Функционер заверил, что война негативно влияет на трансферную политику украинских клубов, ведь далеко не все хотят ехать в страну, где идет война.
Сейчас в Карпатах идет полная перестройка главной команды. В своем распоряжении всех футболистов, которых хочет видеть в бело-зеленой футболке. Карпаты должны играть только в Премьер-лиге. Так говорил Мирон Маркевич, и его мнение разделяют все в клубе, я не исключение", – сказал Юрчишин.
Юрчишин признался, что не может раскрыть имена футболистов, которые пополнят состав команды. Однако контракты уже с ними подписаны. Легенда Карпат назвал только количество игроков и не исключил, что "львом" могут стать игроки из-за границы.
В данный момент я не могу назвать фамилии новичков. На днях скоро будет официальное представление. Все узнают. Скажу единственное, что речь идет о десяти, а может и больше, новых футболистах, которые должны стать полноценными игроками Карпат. По сути, контракты уже подписаны. Подождите официального представления. Давайте немного наберемся терпения. Среди них будут игроки из Металлиста. Возможно, будут и игроки из-за границы. Переговоры еще продолжаются,
– ответил директор львовского клуба.
Ранее Мирон Богданович уверял, что года хватит, чтобы вывести Карпаты в УПЛ.
Все СМИ обсуждают трансферные планы Карпат
- СМИ активно обсуждают кадровые изменения у "зелено-белых". Пресса сообщала об уходе целого ряда футболистов, кое-какую информацию подтвердили сами игроки. Вроде бы "львов" уже покинули Приймак, братья Когуты, Тлумак-младший, Бобко, Хобленко, Горбунов, Кныш.
- Также в Карпатах больше не рассчитывают на Леня, Лепку, Махнева, Тарануху и Болденкова.
- Спортивная пресса Украины сватает в Карпаты нескольких игроков Металлиста и Металлиста-1925: Курила, Демченко, Картушова, Русина.
- Вроде бы "львы" подписали контракт с Матвеевым из Кременя и заинтересуются бывшим голкипером Черноморца Кожухарем и принадлежащим Кременю вратарем Металлиста Ермоловым.
- В СМИ фигурировала информация о заключенном контракте со Семкой, который недавно покинул Горняк-Спорт. Также были слухи о заинтересованности в сторону защитника Зари Полегенько.