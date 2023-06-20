Прошлый сезон-2022/2023 стал последним в Карпатах для 15 футболистов. Мирон Маркевич, недавно возглавивший команду, будет почти с нуля строить новый коллектив из города Льва.

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Кардинальная чистка состава

"Львы" простились с арендованными игроками: Юрием Тлумаком, Алексеем Хобленко, Иваном Бобком, Данилом Кнышем и Сергеем Горбуновым.

Также львовскую команду покинули – Роман Лепка, Валерий Болденков, Дмитрий Махнев, Игорь Дуць, Владислав Приймак, Олег Лень, Ростислав Тарануха, Иван и Николай Когуты и Александр Климец.

Напомним. что Карпатам не удалось выйти в УПЛ по итогам сезона-2022/2023 Первой лиги Украины. После чего в отставку ушел Андрей Тлумак, который останется работать во благо клуба.

Маркевич амбициозно отзывается о команде и о том, что сезона хватит, чтобы поднять команду в украинскую элиту. Пока официально неизвестно, каким будет тренерский штаб легендарного наставника. СМИ прогнозируют, что одним из его помощников будет его сын Остап Маркевич.

Также пресса сватаю во Львове много игроков, особенно из харьковских Металлистов. К примеру, 19 июня появились слухи о переходе сразу четырех футболистов из Металлиста и Металлиста-1925: Юрия Романюка, Егора Картушова, Егора Демченко и Богдана Пороха. Но официальной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что Карпаты подпишут контракты, по меньшей мере, с 11 новыми футболистами.

К слову. Кого Миро Маркевич оставил в Карпатах: Дмитрия Фастова, Александра Ильющенкова (оба – голкиперы), Тараса Сакива, Андрея Ломницкого, Виталия Катрича (все игроки защиты), Амбросия Чачуа, Дениса Галенкова, Артура Рябова, Артура Шаха (все играют в полза) Дениса Кожанова и Вадима Сидуна (оба – нападающие). Все эти футболисты продолжат свои выступления за "зелено-белых" уже под руководством легендарного тренера.