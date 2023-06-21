Низка футболістів харківського колективу опиниться у стані "левів". Львівському клубу доведеться заплатити за виконавців певну суму.

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Допомога ближньому

Металіст готовий боротися за своє виживання до кінця. У цьому харків'янам готовий допомогти колишній наставник "жовто-синіх" Мирон Маркевич, який нещодавно очолив Карпати та уже будує "наполеонівські плани" у Львові. До того ж керівництво "левів" зазначило, що усі забаганки маститого тренера будуть реалізовані, тому все у руках Маркевича. До того ж львівський колектив уже встиг попрощатись із 15-ма футболістами.

Проте наставник Карпат розпочав підсилення складу з футболістів Металіста. Зокрема, Єгор Картушов, який нещодавно відвідав рідний зруйнований стадіон у Чернігові, Богдан Порох, а також Єгор Демченко опиняться під керівництвом Мирона Маркевича. Проте львівському колективу футболісти задарма не обійдуться. "Леви" виплатять за виконавців харків'ян близько 300 тисяч доларів, які перейдуть у бюджет Металіста. Тому "жовто-сині" матимуть хоч якісь кошти для продовження існування, а Євген Карсніков заявив, що клуб житиме у Першій лізі.

Мирон Маркевич у Металісті