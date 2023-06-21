Низка футболістів харківського колективу опиниться у стані "левів". Львівському клубу доведеться заплатити за виконавців певну суму.
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Допомога ближньому
Металіст готовий боротися за своє виживання до кінця. У цьому харків'янам готовий допомогти колишній наставник "жовто-синіх" Мирон Маркевич, який нещодавно очолив Карпати та уже будує "наполеонівські плани" у Львові. До того ж керівництво "левів" зазначило, що усі забаганки маститого тренера будуть реалізовані, тому все у руках Маркевича. До того ж львівський колектив уже встиг попрощатись із 15-ма футболістами.
Проте наставник Карпат розпочав підсилення складу з футболістів Металіста. Зокрема, Єгор Картушов, який нещодавно відвідав рідний зруйнований стадіон у Чернігові, Богдан Порох, а також Єгор Демченко опиняться під керівництвом Мирона Маркевича. Проте львівському колективу футболісти задарма не обійдуться. "Леви" виплатять за виконавців харків'ян близько 300 тисяч доларів, які перейдуть у бюджет Металіста. Тому "жовто-сині" матимуть хоч якісь кошти для продовження існування, а Євген Карсніков заявив, що клуб житиме у Першій лізі.
Мирон Маркевич у Металісті
- У 2005-му році фахівець перебрався у харківський колектив, який готувався ставати новою силою в Україні, хоча їхні амбіції в серйоз не сприймались. Починаючи з сезону 2006/2007 Металіст щороку, шість разів поспіль ставав бронзовим призером УПЛ, витіснивши Дніпро. Також "жовто-сині" почали регулярно виходити в Лігу Європи.
- Маркевич з харківським колективом зміг досягнути чвертьфіналу другого найпрестижнішого турніру Європи у сезоні 2011/2012. Тоді Металіст без зайвих проблем подолав групу, вийшовши з першого місця (квартет "жовто-сині" формували із АЗ, Аустрією та Мальме). В 1/16 фіналу підопічні Маркевича не помітили австрійський РБ Зальцбург, а в 1/8 неймовірним камбеком пройшли грецький Олімпіакос. Проте казка завершилась поразкою від португальського Спортінга. Чвертьфінал став для Маркевича найвищою точкою ЛЄ з Металістом.
- Проте наступні сезони мали складатись для харківського колективу на чолі з Мироном Богдановичем ще краще, оскільки "жовто-сині" стали срібним призером УПЛ в сезоні 2012/2013. Металіст у третьому раунді кваліфікації до Ліги чемпіонів здолав грецький ПАОК, а у раунді плей-офф на них вже чекав німецький Шальке. Але за крок до ЛЧ без скандалу не обійшлось. Металіст дискваліфікували через начебто договірний матч проти колишнього клубу Маркевича Карпат. Харків'янам не дозволили продовжити участь в ЛЧ, а Маркевич на сумній ноті покинув харківський клуб.