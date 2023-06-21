Ряд футболистов харьковского коллектива окажется в состоянии "львов". Львовскому клубу придется заплатить за исполнителей определенную сумму.
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Помощь ближнему
Металлист готов бороться за свое выживание до конца. В этом харьковчанам готов помочь бывший наставник "желто-синих" Мирон Маркевич, недавно возглавивший Карпаты и уже строящий "наполеоновские планы" во Львове. К тому же руководство "львов" отметило, что все прихоти маститого тренера будут реализованы, потому все в руках Маркевича. К тому же львовский коллектив уже успел попрощаться с 15 футболистами.
Однако наставник Карпат начал усиление состава футболистов Металлиста. В частности, недавно посетивший родной разрушенный стадион в Чернигове, Богдан Порох, а также Егор Демченко окажутся под руководством Мирона Маркевича. Однако львовскому коллективу футболисты бесплатно не обойдутся. "Львы" выплатят за исполнителей харьковчан около 300 тысяч долларов, которые перейдут в бюджет Металлиста. Поэтому у "желто-синих" будут хоть какие-то средства для продления существования, а Евгений Карсников заявил, что клуб будет жить в Первой лиге.
Мирон Маркевич в Металлисте
- В 2005 году специалист перебрался в харьковский коллектив, который готовился становиться новой силой в Украине, хотя их амбиции в серьез не воспринимались. Начиная с сезона 2006/2007 Металлист ежегодно шесть раз подряд становился бронзовым призером УПЛ, вытеснив Днепр. Также "желто-синие" начали регулярно выходить в Лигу Европы.
- Маркевич с харьковским коллективом смог достичь четвертьфинала второго престижного турнира Европы в сезоне 2011/2012. Тогда Металлист без лишних проблем преодолел группу, выйдя с первого места (квартет желто-синие формировали с АЗ, Аустрией и Мальмё). В 1/16 финала подопечные Маркевича не заметили австрийский РБ Зальцбург, а в 1/8 невероятным камбэком прошли греческий Олимпиакос. Однако сказка завершилась поражением от португальского Спортинга. Четвертьфинал стал для Маркевича самой высокой точкой ЛЕ с Металлистом.
- Однако следующие сезоны должны составляться для харьковского коллектива во главе с Мироном Богдановичем еще лучше, поскольку "желто-синие" стали серебряным призером УПЛ в сезоне 2012/2013. Металлист в третьем раунде квалификации в Лигу чемпионов одолел греческий ПАОК, а в раунде плей-офф их уже ждал немецкий Шальке. Но в шаге от ЛЧ без скандала не обошлось. Металлист дисквалифицировали из-за вроде бы договорного матча против бывшего клуба Маркевича Карпат. Харьковчанам не разрешили продолжить участие в ЛЧ, а Маркевич на печальной ноте покинул харьковский клуб.