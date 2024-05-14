В шорт-листе "львов", по информации инсайдеров, находился форвард Сандерленда Назарий Русин. Воспитанник львовского футбола пока редко появляется в составе "черных котов".

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Русин остается в Англии

Однако этот инсайд не получил подтверждения. Сообщается, что между футболистом и Карпатами не было никаких контактов. Более того, руководство Сандерленда не рассматривает вариант с арендой.

В следующем сезоне "черные коты" очень рассчитывают на украинского нападающего. Сам Русин тоже не желает возвращаться в родной чемпионат. 25-летний футболист уже адаптировался к жизни в Англии. Сейчас жена с ребенком тоже находятся рядом. Назарий надеется вместе с командой пройти тренировочные сборы и завоевать место в основе команды.

Справка. Назарий Русин стал игроком Сандерленда 1 сентября 2023 года. Заря получила за трансфер футболиста 2,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне Русин сыграл за "черных котов" 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. По итогам сезона Сандерленд финишировал на 16 месте.

Кого планируют подписать Карпаты