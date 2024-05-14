У шорт-листі "левів", за інформацією інсайдерів, перебував форвард Сандерленда Назарій Русин. Вихованець львівського футболу наразі рідко з'являється у складі "чорних котів".

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Русин залишається в Англії

Однак цей інсайд не отримав підтвердження. Повідомляється, що між футболістом та Карпатами не було жодних контактів. Ба більше, керівництво Сандерленда не розглядає варіант з орендою.

У наступному сезоні "чорні коти" дуже розраховують на українського нападника. Сам Русин теж не бажає повертатися в рідний чемпіонат. 25-річний футболіст вже адаптувався до життя в Англії. Наразі дружина із дитиною теж перебувають поруч. Назарій сподівається разом з командою пройти тренувальні збори та завоювати місце в основі команди.

Довідка. Назарій Русин став гравцем Сандерленда 1 вересня 2023 року. Зоря отримала за трансфер футболіста 2,5 мільйона євро. У нинішньому сезоні Русин зіграв за "чорних котів" 22 матчі, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист. За підсумком сезону Сандерленд фінішував на 16 місці.

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