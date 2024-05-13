Украинский нападающий Сандерленда Назарий Русин может вернуться в Украину. В услугах форварда заинтересован ряд клубов украинской Премьер-лиги.

Читайте также Реброву на заметку: голкипер Карпат отказался выступать за другую сборную ради Украины

Русин интересует клубы УПЛ

Речь идет об аренде с правом выкупа. Одним из претендентов на Назария Русина называются львовские Карпаты.

В начале сентября 2023 года Русин перешел в Сандерленд из Зари, подписав контракт на четыре года с опцией пролонгации еще на сезон. Однако в этом сезоне игрок с марта не появлялся на поле в составе Черных котов из-за травмы.

Справка. Назарий Русин в текущем сезона провел 22 матча за Сандерленд во всех турнирах. На его счету два гола и один ассист.

Карпаты возглавляют чемпионскую группу Первой лиги, опережая Ингулец на три очка за два тура до финиша. Команда Мирона Маркевича досрочно обеспечила себе выход в УПЛ.

В прошлом году Сандерленд в последний день летнего трансферного окна объявил о подписании Русина. За трансфер украинца "черные коты" заплатили луганской Заре 2,5 миллиона евро.