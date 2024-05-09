Испанская Валенсия не собирается выкупать контракт Романа Яремчука у бельгийского Брюгге. Об этом клуб сообщил агенту украинского легионера.

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Валенсия отказалась от Яремчука

По информации испанских СМИ, "летучие мыши" не в состоянии платить заработную плату форварду сборной Украины. В текущем сезоне Брюгге покрывает 1,3 миллиона евро с годовой зарплаты, а Валенсия – 700 тысяч. На этих условиях бельгийский клуб не готов продлевать арендное соглашение с "летучими мышами".

Чтобы полностью выкупить контракт Яремчука Валенсии нужно заплатить 4 миллиона евро. Однако клуб не в состоянии выделить такую сумму. Летом испанский клуб планирует продать своих лидеров на 20-25 миллионов, чтобы сбалансировать бюджет на следующий сезон.

Роман ради продолжения карьеры в Ла Лиге готов был на снижение зарплаты. Однако тяжелое финансовое положение Валенсии поставило окончательную точку в этом вопросе.

Карьера Яремчука в Испании