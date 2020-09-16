Новый стратегический директор львовских "Карпат" Сергей Болотников рассказал о не слишком хороших делах в клубе. Он считает, что клубу не дали уйти по плану А и создать обновленные "Карпаты" уже в этом сезоне.

Обновленные "Карпаты" болельщики скорее всего увидят уже в следующем сезоне. Об этом рассказал Сергей Болотников в программе "ТаТоТаке", которую когда-то вел.

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Сложная ситуация у "львов"

Сейчас боссы клуба будут размышлять и искать разные варианты, где можно найти деньги. Стратегический директор надеется спасти существующие "Карпаты".

Вы много "хейтите" нас за то, будто мы нелепо работаем. На самом деле сами попробуйте – мы такие же люди, как и вы, у нас нет мешков денег, чтобы построить "Нью Васюки",

– заявил Болотников.

Теперь представители клуба вынуждены идти по плану Б, который является достаточно сложным. По словам Болотникова, они сделают все, чтобы сохранить бренд "Карпаты", чтобы они жили.

Ранее сообщалось, что Болотинков успокаивал болельщиков относительно будущей судьбы клуба, якобы все идет по плану боссов команды. Такое обращение он сделал после того, как в соцсетях начались разговоры о новой эмблеме клуба.

Добавим, что Сергей Болотников совсем недавно пришел в клуб на руководящую должность. Ранее журналист работал в проекте "ТаТотаке".

"Карпаты" исключили из УПЛ: что известно

"Карпаты" официально исключено из Украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Сейчас "Карпаты" хотят начать сезон 2020/21 в Первой лиге.

По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения: