Новий стратегічний директор львівських "Карпат" Сергій Болотніков розповів про не надто хороші справи у клубі. Він вважає, що клубу не дали піти за планом А і створити оновлені "Карпати" вже цього сезону.

Оновлені "Карпати" вболівальники швидше за все побачать вже наступного сезону. про це розповів Сергій Болотніков у програмі "ТаТоТаке", яку колись вів.

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Складна ситуація у "левів"

Зараз боси клубу будуть роздумувати та шукати різні варіанти, де можна знайти гроші. Стратегічний директор сподівається врятувати наявні "Карпати".

Ви багато "хейтите" нас за те, нібито ми недолуго працюємо. Насправді самі спробуйте – ми такі ж люди, як і ви, у нас нема мішків грошей, щоб побудувати "Нью Васюки",

– заявив Болотніков.

Тепер представники клубу змушені йти за планом Б, який є доволі складним. За словами Болотнікова, вони зроблять все, щоб зберегти бренд "Карпати", щоб вони жили.

Раніше повідомлялось, що Болотінков заспокоював вболівальників щодо майбутньої долі клубу, начебто все йде за планом босів команди. Таке звернення він зробив після того, як у соцмережах розпочались розмови щодо нової емблеми клубу.

Додамо, що Сергій Болотніков зовсім нещодавно прийшов у клуб на керівну посаду. Раніше журналіст працював у проєкті "ТаТотаке".

"Карпати" виключили з УПЛ: що відомо

"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Наразі "Карпати" хочуть почати сезон 2020/21 у Першій лізі.

За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення: