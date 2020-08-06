Новый стратегический директор львовских "Карпат" Сергей Болотников успокоил преданных болельщиков относительно будущей судьбы клуба. Он заверил, что все идет по их плану, поэтому не нужно волноваться.

Об этом журналист написал в своем Facebook. После ребрендинга "Карпат" соцсети взорвались шквалом возмущения в сторону руководства "Львов". Они хотят объяснений от владельцев клуба относительно их действий.

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Заявление Болотникова

По словам Болотникова, все идет по плану. Он извинился за то, что болельщикам подается не так много информации, как хотелось бы. Не все можно выносить на широкую публику, потому что это могло бы навредить клубу.

Он обратился к болельщикам с просьбой набраться терпения, потому что скоро все станет на свои места.

Сергею, как и совладельцам клуба, тоже не нравится новый герб, но так нужно было сделать.

Ужасность новой эмблемы – совершенно сознательное решение, она нам тоже не нравится. Этот логотип не будет иметь ничего общего с будущим обновленных Карпат,

– написал стратегический директор.

Старый герб клуб передал ОО "Ультрас Карпат". "Карпаты" для нового логотипа использовали уже готовый шаблон. Он есть в открытом доступе на сайте Pngtree.

Добавим, что Сергей Болотников совсем недавно пришел в клуб на руководящую должность. Ранее журналист работал в проекте "ТаТоТаке".