"Папа Карло" обошел легендарного тренера Реала: новый рекорд Анчелотти в ЛЧ
Источник:OptaPaolo
Итальянский тренер Реала Карло Анчелотти уверенно ведет "королевский клуб" к очередному триумфу в ЛЧ. Уникальный тренер продолжает переписывать историю футбола.
Мадридский Реал победил Челси (2:0) в первом четвертьфинальном матче ЛЧ и сделал заявку на выход в полуфинал. Львиная доля заслуги в этом главного тренера команды Карло Анчелотти.
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Победа над "синими" стала 35-й для "Папы Карло" во главе "сливочных" в Лиге чемпионов. По этому показателю он опередил легендарного тренера Реала Висенте Дель Боске (34 победы).
Карло Анчелотти дважды возглавлял "королевский клуб": с 2013 по 2015 и с 2021-го. Вместе с Реалом он провел 47 матчей в ЛЧ: 35 побед, 4 ничьих и 8 поражений. Дважды "сливочные" под его руководством выигрывали ЛЧ: 2013/14 и 2021/22.
"Папа Карло" – покоритель новых рекордов
- Карло Анчелотти является одним из самых успешных тренеров в истории футбола.
- Итальянец – единственный специалист, владеющий четырьмя титулами ЛЧ (дважды с Миланом и дважды с Реалом).
- Анчелотти пять раз выводил свои команды в финал ЛЧ.
- В роли главного тренера он одержал 106 побед в главном европейском клубном турнире.
- Кроме того, итальянец один из семи специалистов, выигрывавший Кубок чемпионов как игрок, так и тренер.
- Также он единственный тренер, выигравший все топ-5 чемпионатов Европы.
- По итогам 2022 года Анчелотти в третий раз стал лучшим клубным тренером по версии IFFHS.