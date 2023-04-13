Мадридський Реал переміг Челсі (2:0) в першому чвертьфінальному матчі ЛЧ та зробив заявку на вихід до півфіналу. Левова частка заслуги в цьому головного тренера команди Карло Анчелотті.

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Перемога над "синіми" стала 35-ю для "Папи Карло" на чолі "вершкових" в Лізі чемпіонів. За цим показником він випередив легендарного тренера Реала Вісенте Дель Боске (34 перемоги).

Детальніше. Іспанець Вісенте Дель Боске – єдиний тренер, якому вдалося виграти Лігу чемпіонів (2 рази), чемпіонат світу та чемпіонат Європи. УЄФА включила його до списку десяти найбільших тренерів європейського футболу

Карло Анчелотті двічі очолював "королівський клуб": з 2013 по 2015 та з 2021-го. Разом з Реалом він провів 47 матчів у ЛЧ: 35 перемог, 4 нічиї та 8 поразок. Двічі "вершкові" під його керівництвом вигравали ЛЧ: 2013/14 та 2021/22.

"Папа Карло" – підкорювач нових рекордів