Мадридский Реал победил Челси (2:0) в первом четвертьфинальном матче ЛЧ и сделал заявку на выход в полуфинал. Львиная доля заслуги в этом главного тренера команды Карло Анчелотти.

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Победа над "синими" стала 35-й для "Папы Карло" во главе "сливочных" в Лиге чемпионов. По этому показателю он опередил легендарного тренера Реала Висенте Дель Боске (34 победы).

Детальнее. Испанец Висенте Дель Боске – единственный тренер, которому удалось выиграть Лигу чемпионов (2 раза), чемпионат мира и чемпионат Европы. УЕФА включила его в список десяти крупнейших тренеров европейского футбола

Карло Анчелотти дважды возглавлял "королевский клуб": с 2013 по 2015 и с 2021-го. Вместе с Реалом он провел 47 матчей в ЛЧ: 35 побед, 4 ничьих и 8 поражений. Дважды "сливочные" под его руководством выигрывали ЛЧ: 2013/14 и 2021/22.

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